طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

انطلقت أول أيام الاختبار التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة، على مدار 3 أيام خلال شهر مايو الجاري.

ويبدأ الاختبار، الساعة 10 صباحا، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في 3 مواد (اللغة العربية- اللغة الانجليزية- اللغة الثانية)

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان التجريبي الثاني خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، وسيخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر.

وأوضحت الوزارة، أما طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة والقومية يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة (إن وجدت) أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من هذا الامتحان هو "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة "والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة" من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية ويعد هذا امتحان تجريبي بلا درجات وسوف تنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم استخدام طرق تصحيح إلكترونية جديدة في عدد محدود جدًا من المدارس ثم نطبق هذه التجربة على كافة المدارس في الامتحان التجريبي الثالث، والذي سينعقد لطلاب التابلت في المدارس المجهزة فقط وسيكون ورقيا لطلاب المنازل في نفس التوقيت في منتصف يونيو القادم.

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