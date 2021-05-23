يؤدي لاستئصال العين.. أستاذ فيروسات يكشف تفاصيل جديدة بشأن الفطر الأسود وعلاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، إن مرض الفطر الأسود تسببه عدوى فطرية، وهو موجود من قديم الأزل ولكنه كان يسجل إصابات قليلة فيما مضى.

وأضاف عطية، لمصراوي، أن ارتباطه بفيروس كورونا غريب بعض الشيء لأنهم وجدوا أن مرضى كورونا أو المتعافين منه نتيجة زيادة نسبة السكر لديهم أو تناول الكثير من الأدوية التي تثبط المناعة أو اللجوء إلى التنفس الصناعي بشكل متكرر، يخلق بيئة رطبة مناسبة لهذا الفطر للظهور.

وتابع أستاذ الفيروسات: "العدوى تكون غالبا في منطقة الوجه بما فيها التجويف الأنفي واللسان والأسنان والحلق، وتصل الرئة والجهاز العصبي والمخ والعينين".

بالنسبة للعلاج، قال إنه لا يوجد أفضل من الاكتشاف المبكر له، وذلك لأن نسبة الوفيات بسببه تصل ل٥٠٪، وفي حال الاكتشاف المبكر له يبدأ المريض في تناول أدوية مضادة للفطريات من خلال الوريد.

وحول خطورته، أوضح أنه انتشر في الهند بشكل كبير، وفي بعض الحالات وصل الأمر لاستئصال العين، نتيجة تفشي ونمو الفطر الأسود فيها.