شكرا لقرائتكم خبر عن الحفناوي يتفقد المبنى الخاص بإعداد الوجبات لمرضى عزل كورونا بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس المطبخ الخاص بإعداد وطهي الطعام المقدم للمرضي وتم الاطمئنان على التغذية المقدمة لجميع مرضي الاقسام بالمستشفي وخاصة مرضي العزل والكلي والمسنين والكميات المناسبة، هذا وقد تم التشديد على ان تقدم الوجبات للمرضي بصورة جيدة وطازجة وتكون بالمواعيد المناسبة حسب حالة كل مريض خلال اليوم.

كما شدد على اهمية وجود البروتينات والفيتامينات والفاكهة الخاصة بوجبات مرضي عزل كورونا وذلك حسب خطة العلاج والبروتوكول المتبع بوزارة الصحة باقسام العزل، ويأتي هذا تنفيذآ لتعليمات معالي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإتباع كافة المعايير الصحية بالاضافة إلى الرعاية الطبية المعتادة لمساعدة جميع المرضي على سرعة الشفاء.

