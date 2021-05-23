شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،بتجربة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، في معالجة مياه الصرف الصحي، عن طريق محطات الصرف الصحي اللامركزية، والتي تعمل بتكنولوجيا منخفضة التكاليف سواء في مرحلة الإنشاءات أو التشغيل والصيانة، مؤكداً أن الشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، استقبلت الدكتور هلالي عبدالهادي هلالي، مساعد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والوفد المرافق له، للوقوف على تجربة شركة كفر الشيخ، لتنفيذها بالإسكندرية.

وقال المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أن تلك المحطات اللامركزية تعمل بأفضل صورة بالمناطق الريفية المفتوحة، بتكاليف منخفضة، تتناسب مع طبيعة المناطق الريفية المفتوحة.

وأشار إلى أن تلك الزيارة بغرض التعاون ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بين الشركات التابعة وفقا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بغرض تعميم النماذج الناجحة بعد تقييمها فنيا.

وكان وفد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قد زار محطة الفيروز، ومحطة 6 الغابات بمركز الرياض، وأبدى الوفد إعجابه بتلك التجربة مشيرا أنه سوف يتم البدء في تنفيذها في المناطق الريفية بمحافظة الاسكندرية لقلة تكاليفها المادية، باعتبارها أحد الحلول الفنية العاجلة التي تساهم في حل المشكلات بالمناطق الريفية.