شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: وضع خطة عمل لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية، والمنشأت الصناعية والحكومية والعامة وماكينات الصراف الآلي ،لتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشأت، ومراعاة المسافات البينية والأبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع.

أشار المحافظ إلى أنه تم وضع خطة عمل لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، شملت تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت العامة والخدمية، وواجهات المنازل والمرافق العامة، فضلا عن منع تجمعات المواطنين وتحديد الطاقة الاستيعابية بالأماكن المغلقة مثل «دور العبادة، النوادي، المطاعم، قاعات الأفراح، وغيرها، وتطبيق غرامات مالية على غير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية، وتحديد توقيتات لغلق الأنشطة التجارية بهدف تقليل تزاحم المواطنين لتقليل فرص إصابتهم بالفيروس.

اوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية قد اتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية ظهور الموجه الأولي من فيروس كورونا المستجد،مؤكدًا على استمرار تطبيق تلك الإجراءات الإحترازية بكل حزم حتي إنتهاء تلك الأزمة بسلام.

ومن جانبها نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملات رش البعوض بجهاز الضباب الحرارى بكل وحدة محلية، حيث قامت الوحدة المحلية بالزوامل بحملة لرش توابع القرية، كما قامت الوحدة المحلية بأولاد سيف برش قريه العرايشية، فيما قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بحمله لرش مناطق حى المستشفى، وعزبة كيلاني حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بحى اول الزقازيق، بشن حملة لرش وتطهير وتعقيم شارع مستشفى الحميات، وشارع البوسطة وشارع مولد النبي، وشارع الحلقة ومنطقة أبوعميرة وأسفل الكوبرى العلوى وشارع الفلوجة، من أجل توفير مناخ وبئية صحية جيدة للأهالي.

أكد المحافظ إستمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم بصفة دورية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا.