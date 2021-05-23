شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من تجهيز بنك الدم بالداخلة وتشغيله خلال يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه بالتعاون مع وزارة الصحة، تم الإنتهاء من تجهيز بنك الدم بمركز الداخلة بتكلفة ٢ مليون جنيه، وذلك استعدادًا لافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل، لتوفير خدمات نقل وتخزين الدم وتيسير الخدمات الصحية للمرضى بالمركز.

وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه يجري حاليًا تدريب وتأهيل الأطقم الطبية على الأجهزة ونظم العمل بالمركز تمهيدًا لتشغيله.