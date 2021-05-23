شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين على شواطئ مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم الثانى لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1092 لسنة 2021 حيز التنفيذ بفتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات اليوم الأحد بالتزامن مع استعدادات مدينة مرسي مطروح لموسم الصيف، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شهدت شواطئ روميل ومطروح العام والليدو والغرام توافد عدد من المواطنين.

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بان جاري العمل برفع كفاءة مداخل وبوابات الشواطئ والميادين ودورات المياه ودهان الأعمدة والأرصفة لتكون المدينة في أبهي صورها لاستقبال مصطافي وزائري ورواد المدينة، بالاضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتطبيق الاجراءات الاحترازية بالشواطئ والمتنزهات والحدائق طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

وأكد جاب الله بان المادة السادسة نصت على قرار رئيس الوزراء بشأن «الإجراءات»، على «يُسمح بفتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المُقررة، وسوف يخضع هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، وسيكون عرضة للتعديل حال وجود مخالفة لتلك الإجراءات.

مؤكدا على الاجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال فتح الشواطئ، وهي أبرزها التباعد الاجتماعى بين الأشخاص والشماسى بكل شاطئ، والتعقيم المستمر للممرات، وتواجد أجهزة قياس درجات الحرارة بكل شاطئ، وتوفير اسطوانات أكسيجين بالوحدات الطبية بكل شاطئ، وارتداء العاملين الأطقم الخاصة بالإجراءات الاحترازية، وتوافر مواد الإسعافات، والتزام مستأجرى الشواطئ بكافة الإجراءات وتوقيع الغرامات على المخالفين، واستخدام الشخصى للمواد لشخص واحد فقط، وأخير انتشار فرق المتابعة والتفتيش بالشواطئ.