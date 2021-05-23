شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تسلم وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة مراسم تسليم الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء، للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إضافة إلى تسليم الكتيب التوضيحي المتعلق بالتطبيقات المكانية وسبل استخدام وإطلاق الهوية البصرية للمحافظة.

كان «منصور» قد وقع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظ جنوب سيناء بهدف دعم جهود المحافظة وتطويرها جماليًا وتخطيطيًا من خلال مدها بالخبرات العلمية المتوفرة بكليات الإدارة والتصميم والعمارة وهندسة الكمبيوتر، طبقًا لتكليف الرئاسي للجامعة في يوليو 2018 لتنفيذ الهوية البصرية في محافظة الأقصر وتعميم المشروع على كل المحافظات المصرية تحت إشراف وزارة الدفاع ومع التنسيق مع المحافظين وجميع الجهات المعنية ومن ثم بادرت الجامعة بإنشاء مركز هوية مصر داخل حرمها الذي يضم 3 آلاف أستاذ وطالب مصري وألماني للعمل على تنفيذ هذا المشروع القومي والذي سلم حتى الآن مشاريع وكتيبات وحق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمحافظات الأقصر -والتي قارب العمل بها على الإنتهاء- والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء وحاليًا جاري العمل بأسوان و11 محافظة أخرى لوضع تصورات للهوية البصرية لكل منها وخطط لتنفيذ مشاريع إنشائية وأخرى خدمية وترويجية وتكنولوجية بها تهدف جميعها على إظهار المحافظات المصرية بمستوى عالمي ولتعزيز روح الأنتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع والظهور بأفضل صورة للعالم الخارجي.

وفي هذا السياق، قام فريق العمل بإعداد تصميمات لعدد من مدن المحافظة «نوبيع، طابا، دهب، الطور، وسانت كاترين» وجاءت جميعها مستوحاة من طبيعة كل مدينة على حدة من مدن المحافظة الخلابة الزاخرة بالأحياء المائية النادرة، الشعب المرجانية الفريدة، الرمال الصفراء الناعمة، الجبال ذات الألوان المبهجة، حيث يأتي توقيت إطلاقها متسقًا مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير موقع «التجلي الأعظم» بسانت كاترين، والذي جاء بتكليف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسؤولي المحافظة، لتطوير مدينة سانت كاترين تلك المدينة التي تحظى بقيمة تاريخية وروحانية ذات دلالة خاصة للملايين من البشر حول العالم، فهي ملتقى للديانات السماوية الثلاث والتي سوف تصبح عاصمة للروحانية عقب إنتهاء تنفيذ أعمال مشروع التجلى الاعظم فوق أرضها أرض السلام.

وسوف يساهم مشروع الهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء في التسويق السياحى الشامل لها محليًا وعالميًا وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل ويكون ذات عوائد اقتصادية جمة، علمًا بأن تصميمات مشروع الهوية سوف يعمم على الصفحات الرسمية للمحافظة، الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية، وعلى منافذ المحافظة والطرق، اللافتات، والهدايا التذكارية، التشيرتات، بدل الغوص.

جدير بالذكر أن فريق عمل مركز هوية مصر قد سبق وأن قام بعمل برؤية متكاملة لمدينة شرم الشيخ وتصميمات خاصة تعبر عن طبيعتها وتم تسليم اللواء خالد فودة في شهر يناير عام 2019 شهادة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية للمدينة، وجاء شعارها مزيج بين كلمة شرم الشيخ باللغة العربية والإنجليزية، فالجزء العلوي من كلمة شرم يعبر عن أمواج البحر، الجزء السفلي عن أعماق البحر، بينما الثلاث نقاط في حرف الشين جاءت معبرة عن جبال المدينة، حيث راعت الجامعة في تصميها للشعار أنذاك أن يظهرها كمدينة عالمية، مدينة سلام وأمل، مدينة ترحب بالثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، تلى ذلك توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة في فبراير 2020.

الجامعة الألمانية بالقاهرة تسلم وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء

الجامعة الألمانية بالقاهرة تسلم وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء

الجامعة الألمانية بالقاهرة تسلم وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء

الجامعة الألمانية بالقاهرة تسلم وثيقة حق استخدام حقوق الملكية الفكرية للهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء