شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف الأعضاء الأكثر تهديدًا من الفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية، إن مرض الفطر الأسود موجود في كل دول العالم ولكن بصورة أكبر منتشر في الهند بسبب وجود المخلفات العضوية وارتفاع الرطوبة.

وأضاف، في مداخلة عبر تطبيق سكايب من روسيا مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج «صباح البلد» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد» : «الفطر الأسود يرفع نسبة الوفيات بين مرضى كورونا، ومن الممكن أن تتسبب أنابيب الأكسجين في الإصابة».

وتابع أن الفطر الأسود يختلف عن كورونا، ويصيب العين والجهاز التنفسي، وهناك منتشر أيضا في الوقت الحالي الفطر الأبيض في الهند.

وأكد أن علاج الفطر الأسود بسيط عن طريق المضادات الحيوية، ولكن ارتباطه بكورونا يزيد الأعراض لضعف المناعة، مؤكدًا أنه غير منتشر في الدول العربية أو حتى خارج الهند لأنه يحتاج بيئة معينة موجودة في الهند وبعض دول شرق آسيا.

وأوضح أن الوقاية بسيطة بالابتعاد عن الأماكن الرطبة والنظافة والتخلص من المخلفات العضوية.