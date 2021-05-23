شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير مستشفى بسيون المركزي والطاقم الطبي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرار بأحالة مدير مستشفى بسيون المركزي، للتحقيق العاجل وإعفاء رئيسة التمريض من منصبها إحالة فريق الجودة ومكافحة العدوي للتحقيق بالمديرية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك للتقصير وعدم تواجد الأطباء.

جاء قرار وكيل وزارة الصحة خلال جولة مفاجئة على مستشفي بسيون المركزي لمتابعة أحوال المرضى وتوفر المستلزمات والواقيات والأدوية وإتباع معايير الجوده ومكافحة العدوى وعدم تواجد زياره والإلتزام بالإجراءات الإحترازية وبروتوكول العلاج ومرور اللجنه العلميه وبعد المرور على جميع اقسام العزل والعنايه المركزه والمتوسطه تبين بعض الملاحظات التي تم التنبيه عليها مرارا وتكرارا لذلك تم اتخاذ قرارات بعد ثبوت ترك الأطباء والفريق الطبي للعمل.

وقام بالإستماع لشكاوى المرضى وحلها أثناء الزياره وطالب الجميع ببذل مزيد من الجهد في هذه الفتره الحرجه نظرا لشدة الموجه الثالثه من فيروس كورونا المستجد كما أثني على بعض العاملين من الطاقم الطبي المتواجد أثناء الزيارة لجهودهم المخلصة وخدمتهم المتميزة للمرضى مشيرا إلى أن الأطباء والفرق الطبية في مصر هم الجبهة الأمامية للدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.