شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. القاضي يفتتح تطوير أجزاء كورنيش النيل بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح اليوم الأحد ، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من الأعمال المنتهية من تطوير كورنيش النيل، ودعا المحافظ أهالي المنيا للاستمتاع بالكورنيش، والذي يعد المتنفس الحقيقي للمواطن البسيط .

أكد «المحافظ» أن إعادة فتح الكورنيش أمام الجمهور بعد إغلاقه بشكل جزئي، هي تجربة تخضع للتقييم المستمر، وسنعمل جميعا على نجاحها من خلال تطبيق جميع الإجراءات، والضوابط لحماية المواطنين، لافتا أن وعي المواطن هو الأساس في نجاح تلك التجربة، فالكورنيش ملك لجميع المواطنين والحفاظ عليه واجب وطني ومسؤولية مباشرة من المواطنين.

يذكر انه تم الانتهاء من تطوير الكورنيش، على 3 مراحل، منذ عام 2019، بطول 735 مترا، وبتكلفة تجاوزت 15 مليون جنية، عقب زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء للمحافظة في سبتمبر من نفس العام، وذلك لخدمة أهالي المحافظة باعتباره متنفساً أساسياً للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.