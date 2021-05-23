شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية ونائبه يستقبلان متدربي البرنامج الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بديوان عام المحافظة وبحضور نائبه ا محمد موسى متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (دفعة الشهيد أحمد منسى ) والذى يتم تنفيذه تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بهدف تمكين الكوادر الفعالة من الشباب.

حيث رحب محافظ المنوفية ونائبه بالحضور، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال فترة التدريب والتى ستستمر لمدة شهرين، مؤكداً حرصه على متابعة البرنامج التدريبى وتقديم كافة أوجه سبل الدعم للمتدربين وذلك في إطار حرص محافظة المنوفية على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعد أحد أهم صروح التدريب على مستوى الجمهورية لخلق جيل من الشباب الواعد وتأهيلهم للقيادات.

هذا وقد أوضح محافظ المنوفية لأعضاء البرنامج الرئاسى بأن المحافظة على أتم الإستعداد لهم خلال فترة التدريب لتطبيق التدريب العملى لما تم دراسته بالأكاديمية الوطنية للتدريب والتعرف على كافة الأعمال التي تتم داخل المحافظة ومديريات الخدمات، وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إعداد مثل هذه البرامج إستهداف الشباب القادر على صنع السياسات والإدارة الفعالة وصنع إتخاذ القرار للنهوض بوطنهم نحو التقدم والازدهار.