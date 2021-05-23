شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم المنوفية يتابع انتظام سير الامتحان التجريبي الثاني للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، صباح الأحد، انتظام سير الامتحان التجريبي الثاني لطلاب شهادة اتمام الثانوية العامة بمدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية بنين بشبين الكوم والتي تعقد أيام 23، 25، 27 من مايو الجاري لقياس جودة وكفاءة الشبكات واختبار أجهزة التابلت .

وقال «سويد» في تصريحات، الأحد، إن هذا الامتحان يعقد وسط اتباع كل الاجراءات الاحترازية والوقائية لتفادى عدوى كورونا المستجد مضيفًا أن الاختبار يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان محاكاة نهائي خلال الشهر القادم لطلبة الثانوية العامة للتدريب على نوعية الأسئلة وطرق حلها والاختبار النهائي لجودة وكفاءة شبكة الانترنت بالمدارس وتجربة الاكواد وكلمات المرور المستخدمة تمهيدا لعقد الاختبار الأساسي مطلع شهر يوليو 2021 .

من ناحية أخرى، تعقد مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اختبار الشهادة الإعدادية المهنية والإعدادية العامة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء اختبار نصف العام بعذر مقبول في المواد التي تخلفوا عن حضورها وسط اتباع كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .