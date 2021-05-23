شكرا لقرائتكم خبر عن "صوتك مسموع" تستجيب للمواطنين وتغلق مقهى مخالفا وترفع 60 طن قمامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مبادرة صوتك مسموع بوزارة التنمية المحلية تلقى شكاوى المواطنين في كافة الخدمات والقطاعات، حيث استجابت المبادرة لشكاوى المواطنين بمنطقة زهراء المعادى التابعة لحى البساتين في محافظة القاهرة، وتضررهم من وجود مقهى مخالف أسفل عقار يقدم "الشيشة" ويعمل بعد الساعة التاسعة مساء بالمخالفة للقرارات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت المبادرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه تم التواصل مع مسئولي محافظة القاهرة وحى البساتين ونزول حملة على المقهى المخالف ومصادرة المعدات والشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق المقهى.

كما استجابت المبادرة لشكاوى أهالى قرية شطورة بمركز طهطا في محافظة سوهاج، من وجود عمود كهرباء مائل وآيل للسقوط بجوار مدرسة محمد حسن إبراهيم، حيث تم على الفور التواصل مع مسئولي المحافظة وتوجيه أجهزة المدينة بإصلاح العمود.



صوتك مسموع

وفى محافظة القليوبية تواصلت مبادرة صوتك مسموع مع مسئولى المحافظة استجابة لشكاوى الأهالى وتم رفع 60 طن قمامة بشارع أحمد عرابي بحي أول شبرا الخيمة.

وتتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع التى أطلقتها الوزارة فى أكتوبر 2018، فى عدد من المجالات مثل شكاوى انتشار القمامة والتعديات على الأراضى والإشغالات، وكذلك نقص السلع والخدمات ومخالفة الإجراءات والضوابط الاحترازية بالمقاهى والكافيهات والحدائق، ويمكن التواصل مع مبادرة صوتك مسموع عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) عن طريق رقم الخط الساخن (15330 )عبر الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك أو عبر البريد الإلكتروني.



مصادرة الشيشة من المقهى



حملة على مقهى مخالف