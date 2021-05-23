شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يناقش إجراءات مواجهة كورونا في المستشفيات والإدارات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأحد، اجتماعًا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لخطة العمل اليومية، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا مع تكثيف المتابعة على الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقًا للخطة الموضوعة.

ووجه وكيل الوزارة بمتابعة استهلاك الطعوم، والاستخدام الأمثل لها، وتكثيف مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مشددًا على ضرورة التأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين لتغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفيات، وتوافر أسطوانات الأكسجين الكافية بالمخازن، فضلا عن متابعة الاستهلاك اليومي للأكسجين وفقًا للحالات الصحية بالمستشفيات، والتأكيد على أهمية منظومة العلاج على نفقة الدولة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على أهمية إعتماد مختلف الأقسام الطبية ضمن برنامج الزمالة المصرية، ومتابعة تدريب الأطباء ضمن البرنامج، وأهمية توفير السكن اللائق للمتدربين، موجهًا بتكثيف المتابعة الدورية على كل الأقسام الطبية، وتكثيف المرور على الأطقم الطبية أثناء الفترات الصباحية والمسائية، وتلافي أية سلبيات وسرعة حل المشكلات، مؤكداً على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي، والمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل بالمستشفيات، والتأكد من توفير كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، والمتابعة المستمرة لحالات الفرز، والمرضى بوحدات العنايات المركزة بجميع المستشفيات، وكذلك زيادة عدد الأسرة بالأقسام الطبية وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

وشدد على مديري الإدارات الصحية بالرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، مع متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي.