شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات احترازية مشددة وارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كروونا، بدأت صلوات قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي، وذلك بعد انتهاء صلوات تدشين مذبحين من مذابحها وحامل الأيقونات وشرقية الهيكل، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و10 من الأساقفة العموميين.

وشارك في صلوات تدشين كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي اليوم 10 من أحبار الكنيسة، بينهم اثنين من الآباء المطارنة.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني مذبحين بالكنيسة صباح الأحد، وحامل الأيقونات وشرقية الهيكل.

كان الأحبار العشرة قد صلوا صلوات البخور الأول والثاني من التدشين قبل وصول قداسة البابا الذي بدأ صلوات البخور الثالث الذي يتضمن رشم المذبح والأيقونات بزيت الميرون المقدس.

وإلى جانب الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، شارك في الصلوات الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا بسادة مطران أخميم وساقلته (خدم بهذه الكنيسة قبل رهبنته) والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

بالكمامة .. البابا يترأس قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة بمشاركة 10 أساقفة عموميون (صور)

بالكمامة .. البابا يترأس قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة بمشاركة 10 أساقفة عموميون (صور)

بالكمامة .. البابا يترأس قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة بمشاركة 10 أساقفة عموميون (صور)

بالكمامة .. البابا يترأس قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة بمشاركة 10 أساقفة عموميون (صور)

بالكمامة .. البابا يترأس قداس الأحد الثالث من الخمسين المقدسة بمشاركة 10 أساقفة عموميون (صور)