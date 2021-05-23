شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في مدارس محافظة شمال سيناء، الأحد، الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للمتغيبين أو عدم المجتازين لامتحانات شهري مارس وإبريل، وكذا امتحانات المواد خارج المجموع.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان، الأحد، أن الامتحانات وفق المواصفات المقررة المعمول بها، حيث إن أسئلة الامتحانات اختيار من متعدد وفي ورقة واحدة ولمدة ساعتين، لافتًا إلى أن امتحانات المواد خارج المجموع تعقد في المنزل.

وأضاف «رضوان» أن الامتحانات تعقد على مدار 3 أيام، حيث يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي الامتحانات، اليوم الأحد، بينما يؤدي طلاب الصف الخامس والثاني الإعدادي والثاني الثانوي الامتحانات غدًا الاثنين، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان يوم الثلاثاء المقبل.

وشدد «رضوان» على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطهير اللجان وارتداء الطلاب للكمامات الواقية، وتوقيع الكشف الحراري قبل دخول الامتحانات، بجانب الحفاظ على التباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.