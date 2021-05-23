شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 835 مخالفة دوائية في حملات تفتيشية علي الصيدليات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشي الصيدلة بالإدارات الصحية بالقرين وفاقوس، حملة للتفتيش على المنشآت الدوائية والصيدليات العامة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، للمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٨٣٥ وحدة وأمبول وعبوة وكبسولة لأدوية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في أدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف، ومستحضرات بدون فواتير ومجهولة المصدر، وأدوية مهربة، ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى أدوية صادر بحقها منشور من وزارة الصحة بمنع التداول.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة جنح أمن دولة طوارئ لسنة ٢٠٢١، بمراكز الشرطة.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.