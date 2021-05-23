شكرا لقرائتكم خبر عن «القليوبية» : تحرير 213 محضر كمامة وضبط 65 شيشة وغلق 15 مقهى وفض فرح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولاته الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تفقد الحملة التي أعدها مجلس مدينة بنها لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي الأحد إن المحافظ استهل الجولة بتفقد موقف السيارات بكفر الجزار لمتابعة التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، كما شملت الجولة المرور على قرية ورورة ودملو بمركز ومدينة بنها، موجها خلال الجولة بإزالة مقهى مقام على حرم نهر النيل بقرية دملو، بالإضافة إلى غلق محل أثاث، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل، تابع مرور المحافظ الجولات التي قام بها نائبا المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، أمس السبت، حيث تمكنت الحملات من تحرير 213 محضر عدم ارتداء كمامة بالإضافة إلى ضبط 65 شيشة وغلق 15 مقهى وفض فرح وتحرير 10 محاضر مخالفة لمواعيد الغلق بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وبذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى أمس السبت ضبط 1782 شيشة وتحرير 3213 محضر عدم ارتداء كمامة و308 غلق مقهى و404 محاضر مخالفة لمواعيد الغلق.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.