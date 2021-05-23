شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: القطار السريع لخدمة طوائف المجتمع وليس الأغنياء فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة النقل في بيان لها ان مشروع القطارات السريعه ستخدم كافة طوائف الاقتصاد والمجتمع المصري وليس الأغنياء فقط.

واضافت حيث سيتم نقل حجم كبير من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي مما يعني توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن المصري، كما سيتم تشغيل قطارات إقليمية بعدد أربعة أضعاف القطارات السريعة وبسعر تنافسي يماثل وسائل النقل الأخرى وجاذب للمواطن المصري مع تخفيض زمن الرحلة إلى نصف الوقت تقريبا مع تقديم خدمة متميزة أثناء السفر.

واشارت وفي إطار دعم التنمية الإقتصادية وتقديم خدمة سريعة ومتميزة لرجال الأعمال والمواطنين ذوي الدخل الأعلى سيتم تشغيل قطارات سريعة بأسعار أعلى من القطارات الإقليمية لتحقيق الجدوى الإقتصادية للمشروع خاصة وأن هؤلاء المواطنين من رجال الأعمال هم شريحة من المجتمع ولهم حق ايضا مثل الفقراء فهم من يقومون بتنفيذ المشروعات الاستثمارية سواء الصناعية اوالزراعية من المهندسين والمحاسبين والوظائف الأخرى واللذين يعملون في هذه المشروعات والتى يعمل فيها ايضا المواطنين الأقل دخلا مما يعنى أنه عند توفير وسيلة مواصلات لرجال الأعمال والمستثمرين نضمن تحقيق تنمية على المستوى القومي وتوفير فرص عمل عديدة للمواطن المصري محدود الدخل .