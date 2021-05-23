شكرا لقرائتكم خبر عن «رش بمبيدات فسفورية».. زراعة الإسكندرية تنفذ أعمال مكافحة النمل الأبيض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية أعمال مكافحة فورية لحضرة النمل الأبيض «التحت أرضى»، في أساسات 5 مدارس، من خلال الرش بمبيدات فسفورية تركيز 48%.

وقال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن لجان مكافحة حشرة النمل الأبيض بنوعيه تحت وفوق أرضي، قامت برش وعلاج ومكافحة الإصابات في 5 مدارس جديدة يجري إنشائها بعدما تلقت بلاغات رسمية.

وأضاف أن المدارس الخمسة التي يجري مكافحة النمل الأبيض بها هي مدرسة الحرية الجديدة بقطاع برج العرب ومدرسة أشرف الخوجة الابتدائية بحي شرق ووحدة سكنية لتضررها من الإصابة بالنمل الأبيض بحي المنتزه ومدرسة أبوبكر الصديق أساسي بحي العامرية مدرسة دريم للغات بحي المنتزه وذلك للحد من انتشار الآفة وحفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم.

وأوضح أن اللجان تواصل عملها أيضًا بالمتابعة الدورية والرش الوقائي والعلاجي للأشجار المصابة وكذلك عمليات التقليم في حدائق المنتزة، للوقاية من حشرة السوس الحمراء والناخرات التي تصيب الأشجار العتيقة في الحديقة.

ولفت إلى أن مهندسو إدارة المكافحة في المديرية، ينفذون إجراءات قوية لمواجهة النمل الأبيض ومكافحته فور ورود الشكوى إلى الادارة، والتعامل الفوري من خلال الفحص والمعاينة الميدانية وصرف المبيد اللازم، حيث يتم التحرك في 3 اتجاهات فيما يتعلق بحشرة النمل الابيض، الاتجاه الأول النمل الابيض «فوق أرضى» و«التحت أرضى» والوقائي.

وقال وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية إن مكافحة النمل الأبيض هو إجراء وقائي يتم عمله، حيث يشترط للحصول على ترخيص البناء، تسلم إفادة من المديرية يقدمها عضو من إدارة المكافحة إلى المركز الذكي في المحافظة كشرط لاستلام ترخيص المباني.

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)

الاسكندرية تكافح "النمل الأبيض" فى 5 مدارس و السوسة الحمراء بمبيدات فسفورية تركيز 48% (صور)