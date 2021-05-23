10 من أحبار الكنيسة يشاركون في تدشين كنيسة مارمرقس المعادي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك في صلوات تدشين كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمعادي اليوم عشرة من أحبار الكنيسة، بينهم اثنين من الآباء المطارنة.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني مذبحين بالكنيسة صباح اليوم وحامل الأيقونات وشرقية الهيكل.

كان الأحبار العشرة قد صلوا صلوات البخور الأول والثاني من التدشين قبل وصول قداسة البابا الذي بدأ صلوات البخور الثالث الذي يتضمن رشم المذبح والأيقونات بزيت الميرون المقدس.

فإلى جانب نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا بساده مطران إخميم وساقلته (خدم بهذه الكنيسة قبل رهبنته) والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة والأنبا دوماديوس أسقف ٦ اكتوبر وأوسيم والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنالس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

١٠ من أحبار الكنيسة يشاركون في تدشين كنيسة مارمرقس المعادي

١٠ من أحبار الكنيسة يشاركون في تدشين كنيسة مارمرقس المعادي

١٠ من أحبار الكنيسة يشاركون في تدشين كنيسة مارمرقس المعادي

١٠ من أحبار الكنيسة يشاركون في تدشين كنيسة مارمرقس المعادي