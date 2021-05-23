أسقف باريس يُوقّع عقد شراء كنيسة جديدة لخدمة الجالية القبطية في فرنسا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الأنبا مارك أسقف الكنيسة القبطية المصرية فى باريس وشمالي فرنسا، الاحد عقدًا ابتدائيًّا لشراء كنيسة جديدة باسم القديسين بطرس وبولس في مدينة رانس بشمالي فرنسا، مع رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في رانس، لخدمة الجالية القبطية هناك.

جاء ذلك بعد أن ترأس الأنبا مارك أول صلاة قداس إلهي بالكنيسة الجديدة.

وفى سياق متصل، أطلقت إيبارشية شمالي ألمانيا، أمس مؤتمرًا للشباب القبطي في برلين بدير السيدة العذراء والقديس موريس في هوكستر، بحضور الأنبا دميان أسقف ورئيس الدير والكنائس التي حوله.

ومن المنتظر أن يحاضر في المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى غداً الاثنين، الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أسقف باريس يُوقّع عقد شراء كنيسة جديدة لخدمة الجالية القبطية فى فرنسا ويرأس أول قداس بها (صور)

أسقف باريس يُوقّع عقد شراء كنيسة جديدة لخدمة الجالية القبطية فى فرنسا ويرأس أول قداس بها (صور)

أسقف باريس يُوقّع عقد شراء كنيسة جديدة لخدمة الجالية القبطية فى فرنسا ويرأس أول قداس بها (صور)

أسقف باريس يُوقّع عقد شراء كنيسة جديدة لخدمة الجالية القبطية فى فرنسا ويرأس أول قداس بها (صور)

أسقف باريس يُوقّع عقد شراء كنيسة جديدة لخدمة الجالية القبطية فى فرنسا ويرأس أول قداس بها (صور)

أسقف باريس يُوقّع عقد شراء كنيسة جديدة لخدمة الجالية القبطية فى فرنسا ويرأس أول قداس بها (صور)