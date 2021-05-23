شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بيئي: الصيد الجائر يهدد الكائنات المهددة بالانقراض في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحماية التنوع البيولوجى من أجل الحفاظ على ثروات مصر والحياة البرية، من خلال مكافحة التجارة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية ورصد جميع الأنشطة للحيوانات داخل المزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك بجانب المرور الدورى بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات إلا أن ذلك لم يمنع من تـناقص أعـداد بعض الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض بـشكل ملحوظ جـدا خلال السنوات الأخیرة بسـبب الصید الغیر قانونى والجائر .

وقال محمود القيسونى الخبير البيئى ومستشار وزير البيئة الأسبق ل«المصرى اليوم» :«تزخر مصر بتنوع في الحیاة البریة والبحریة والـنباتـیة والـتى لا حـصر لھا إلا أنه تناقص أعداد بعض الكائنات النادرة والمهددة بالانقراض بشكل ملحوظ وعلى رأسها عـروس البحـر والـتى وصـل عـددھـا الـیوم إلى9 فـقط أمـام الـسواحـل الـمصریـة بالبحر الأحمر، وھـى حـیوان ثـدیى مـسالـم یـبلغ طـولـھا 3 أمـتار ووزنـھا حـوالـى 400 كـیلوجـرام وتـعتمد فـى غـذائـھا عـلى الأعـشاب البحـریـة والـموجـودة فـى 10 مـواقـع فـقط، كذلك السلحفاة الـمصریة الـصغیرة والـنادرة والـتى تـعیش بـصحارى الـساحـل الـشمال لـمصر وتـم فـرض رعـایـة ومـراقـبة إلـكترونـیة عـلیھا لحـمایـة مـا تـبقى مـنھا، والـكبش الأروى الـموجـود آخـر تجـمعات مـنه داخـل محـمیة الجـلف الـكبیر أقـصى جـنوب غـرب مـصر حـیث یـعرف بـأنـه شـدیـد التحـمل لـلجفاف كـما تـوجـد تجـمعات له بجبال محـمیة عـلبة بـجنوب الصحـراء الشـرقـیة، والـغزال الأبـیض والـذى تـم إبـادة تجـمعات كـامـلة مـن خـلال الـربـع الأخـیر مـن الـقرن الـماضـى وأوئـل الـقرن الـحالـى بـصحارى مـطروح بـواسـطة السائحين من الـعرب، وأعتقد أن مـا تـبقى مـنه یـرجـع الـفضل فـیه لـحقول الألـغام والـتى لا تـتأثـر بـوزنـه الـخفیف مـما یـسمح له بـدخـولـھا حـیث الـملاذ الآمـن مـن الـصید الـجائـر والـمبالـغ جـدا فـیه» .

وأشار القيسونى إلى تراجع أعداد الـصقر الحـر بـشكل مـلحوظ جـدا خـلال الـسنوات الأخیرة بسـبب الـصید الـغیر قـانونى والـجائر بسبب استخدامه فـى إصـطیاد الـصقور الأغـلى بـمصر مـثل صـقر الـغزال والـشاھـین، كـما تـوجـد بـجبال سـیناء أنـدر فـراشة فـى الـعالـم وأصـغرھـا حجـماً وھـى الـفراشة الـزرقـاء.

وأوضح القيسونى أن هناك نباتات مهددة أیـضاً بالانقراض مـثل شجـرة الأنبط والـموجـود عـدد مـنھا أعـلى جـبل عـلبة أقـصى جـنوب شـرق مـصر وھـى الـتى لا یـزیـد إرتـفاعـھا عـن خـمسة أمـتار ولـھا عـده أفـرع تنتھـى بـتیجان مـن أوراق تشـبه نـصال السـیوف وأزھـارھـا قـرمـزیة.

وأكد القيسونى أن مصرتـزخـر بـتنوع مـن الـحیاه الـبریة والبحـریة والـنباتـیة والـتى لا حـصر لـھا ومن الكائنات ذات الـطبیعة الخاصة والممیزة ثـعلب الـفنك ذو الأذنـین الـكبیرتـان والـمغطى بـشعر نـاعـم طـویـل ویشـبه لـعب الأطـفال وحجـمه صـغیر، وسـلحفاة الـنیل لـینة الـدرقة أو الظھـر وتـوجـد فـقط بـبحیرة نـاصـر وسـط الـقارة الأفـریقیة بـالـكامـل ویـصل طـولـھا لحوالـى 90 سـنتیمتر ووزنـھا 45 كـیلو ولـھا وجه مـدبـب ولـونـھا أسـود تنتشـرعـلیھا الـنقط الـبیضاء وھـى شـرسة لـلغایـة إذا حـاول أحـد إعـتراضـھا أو الأمـساك بـھا .

وتابع القيسونى :«هناك حيوان الـوبـر وهو عشـبى یـمت بـصلة قـرابة لـلفیل وینتشـر بـالـشقوق الصخـریـة بـجبال سـیناء وبجبال سـواحـل البحـر الأحـمر، وھـو طـعام مـفضل لدى بـدو سـیناء وحجـمه یـوازى حجـم أرنـب كـبیر كـما نجـد فـي ودیـان سـیناء الـضبع المخـطط وقـط الـرمـال، ومـن روائع الـطیور نجد طير الـقطا والـذى یـخفى عـشه وسـط الـشقوق الـجبلیة بـعیداً عـن الأنـظار حـیث تـضع إنـثاه بـیضتان أو ثـلاثـة فـى الـمرة ویـطیر الـذكـر مـسافـات طـویـلة یـومـیاً لـبلوغ الـمیاه الـعذبة حـیث یشـرب ویـبلل ریـش صـدره والـذى یشـبه الأسـفنج ثـم یـعود لـعشه حـیث تـمتص أفـراخه الـماء مـن ریـشه، وھـو طـائـر نـباتـى یـتبادل الـذكـر والإنـثى إحتضان البیض».

وتحدث القيسونى عن الكائنات البحرية النادرة في مصر والموجودة أمـام سـواحـل البحـر الأحـمر وفـى مـناطـق مـعینة وسـط الـشعاب الـمرجانـیة تـوجـد سـمكة صـغیر تـلقب بـالـسمكة الـمنظفة، حـیث تتجـمع عـندھـا الأسـماك والـكائـنات البحـریـة والـتى تـعانـى مـن مـشاكـل الـطفیلیات الـعالـقة والـكائـنات القشـریـة اللاصقة فتسـتسلم إسـتسلام تـام لھـذه الأسـماك الـصغیرة ولا تـحاول إیـذائـھا أو إفـتراسـھا رغـم ضخامتھا وصـغر حجـم ھـذه الـسمكة وتـقوم ھـذة الأسـماك الضخمة بـفتح أفـواھـھا لـتسمح لـلسمكة المنظفة بدخـول فـمھا لـتقوم بمهمة إزالة الطفیلیات العالقة بین الأسـنان أو داخـل خیاشـیمھا أو عـلى أجـسامـھا حـتى تـتم الـمھمة وتـنسحب ھـذه الأسـماك بھـدوء لـلسماح لـغیرھـا بـدخـول محطة الـتنظیف البحـریـة، وبـأخوار بـحیرة السـد الـعالـى تنتشـر الـتماسـیح الـنیلیة الـعملاقة حـیث یـتعدي طـولـھا 5 أمـتار والـتى تـبیض إنـاثـھا صـیفاً حـیث تـضع حـوالـى 30 بـیضة وتـدفـنھم بـعنایـة فـى الـرمال وتـدافـع عـنھا حـتى تـفقس وتـتولـى رعـایـتھا بـعد ذلـك حـتى تـبلغ حجـم مـناسـب یـمكنھا الـدفـاع عـن نـفسھا والـصید لـلغذاء«.

وبمحمية جـبل عـلبة أقـصى جـنوب شـرق الصحـراء الشـرقـیة تـشاھـد قـطعان مـن الـجحش الـبرى مـمشوق الـقوام والنسـر الأذون والـذى یـتعدى إتـساع جـناحـیه 3أمـتار، والـمعروف مـن عـھود الـفراعـنة حـیث نـحتت صـورة عـلى جـدران الـمقابـر والـمعابـد وعـلى سـواحـل البحـر الأحـمر تخـرج السـلاحـف الـخضراء لـتضع بـیضھا وتـدفـنھا تـحت الـرمـال ثـم تـعود للبحـر تـاركة الـبیض لـیفقس بـعد عـدة أسـابـیع وتخـرج السـلاحـف الـصغیرة لـتتجه فـورا إتـجاه البحـر لـتبدء دوره حـیاتـھا الـملیئة بالألـغاز .

وتطرق القيسونى بسرده في تنوع الحياة البرية داخل مصر إلى الزواحـف والـتى تـحقق صـادرات سـمومـھا أكـثر مـن 70 مليون دولار سـنویـاً، ومنھا الحیة المقرنة والـتى تـدفـن نـفسھا فـى الـرمـال ویـصعب اكـتشافـھا وھـى المنتشـرة بـالصحـراء الشـرقـیة وكذلك الحیة الـمنشاریة والـتى تـعیش فـى ودیـان جـنوب سـیناء والـتى لـھا القدرة على تسـلق الأشـجار والكوبـرا الـمصریـة عـلى جـانـبى وادى الـنیل .