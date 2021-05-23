شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: انخفاض أسعار 4 محاصيل هذا الموسم بسبب غياب الدورة الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، تعرض المزارع المصري هذا الموسم لـ4 أزمات، تتعلق بانخفاض المحاصيل الزراعية، بداية من انخفاض محصول البطاطس، مرورا بالبصل، ثم الثوم، وصولا لمحصول البطيخ. مما تسبب في تحمله خسائر فادحة.

وطالب «أبوصدام» بعودة الدورة الزراعية، لتكون اختيارية وإرشادية للمزارع، بدلا من زراعة مساحات كبيرة من محصول واحد خلال الموسم الزراعي، مما يعرضه للانهيار في الأسعار، رغم زيادة إنتاجية.

وأكد «أبو صدام» على تعرض الموسم الزراعي الحالي لحالة من الارتباك بسبب عدم التنسيق بين المزارعين في زراعة المحاصيل، باختلاف زراعة القمح التي حققت عائدا معقولا للمزارعين.

وناشد «أبو صدام» المزارعين بعدم الانسياق وراء الزراعية الجماعية، مما يتسبب في إغرق السوق وتعرض المحصول للانهيار. مؤكدا أن ما حدث كان في صالح المشتري دون المزارع.