شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري ومحور شركات البترول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب في أي تعطيل الخطة الموضوعة لذلك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية.

وقال بيان صحفي، الأحد، إن محافظ القليوبية أكد أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة، تتمثل في رفع كفاءة الطرق، وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابًا وإيابًا لاستيعاب الضغط المروري ومنع تكدس السيارات، فضلا عن إنشاء طرق داعمة، وتطوير المطالع والمنازل الخاصة بالكباري والمحاور المرورية، واستكمال أعمال الإنارة بالطريق الدائري وإنشاء أسوار جديدة، وتطوير أعمال شبكة صرف الأمطار في مناطق تجمع مياه الأمطار.

واختتم محافظ القليوبية جولته بالمرور على جميع القطاعات بمحور شركات البترول، حيث يجري أعمال الرصف للطبقة النهائية بالطريق الرئيسي بمسطرد، إضافة إلى تفقد تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

وأكد محافظ القليوبية أنه بعد الانتهاء من أعمال الرصف، سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

جاءت الجولة بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة،، واللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص.

محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري

محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري

محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري

محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري

محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري

محافظ القليوبية يتابع إزالة المباني المتعارضة مع الطريق الدائري