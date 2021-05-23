شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة بالش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، الامتحان التجريبي الثاني لشهر مايو على أجهزة التابلت، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس المجهزة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار إختبار جودة الشبكات والوصول لمنصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من جانب الطلاب، وتعد هذه الإمتحانات بمثابة بروفة ثانية استعدادا لأداء الامتحانات النهائية المقرر لها شهر يوليو المقبل.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى، وانتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات التجريبية للشهادة الثانوية العامة .

وأضاف أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للإستعداد لأعمال الإمتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب،لافتا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الأمكانات لإنجاح هذة الإمتحانات كونها من المهام القومية

وأشار إلى أنجميع الادارات التعليمية انتهت من تطهير وتعقيم وغسيل كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، كما أنه تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديري عموم الادارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

وأكد وكيل اول الوزارة أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من كافة الاستعدادات وتوفير كل الأمكانيات للطلاب لأداء الأمتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة أن هناك غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية وديوان المديرية تتابع بإستمرار أعمال الإمتحانات وجاهزة لتلقي شكاوى واستفسارات أولياء الأمور، فضلا عن التوجيهات المباشرة للمعلمين بضرورة مساعدة الطلاب في توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على منصة الامتحان، والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين، وأن هناك دعم فني متواصل من المعلمين سواء التطوير التكنولوجي والإحصاء، والمعلمين في المواد المختلفة.