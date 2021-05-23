شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. قطع مياه الشرب عن مدينة سمالوط وبعض القرى لأعمال فنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس ياسر الشهاوي، قطع مياه الشرب عن مدينة سمالوط، القري التي تتغذي من محطة مياه عزب الزينة، غدا الاثنين من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثالثة عصرا. للقيام بأعمال ربط الخزان الأرضي الجديد بالمرحلة الثانية، بالخزان القديم، بالمرحلة الأولي، لزيادة كمية المياه المنتجة.

وناشد «الشهاوي» المواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.