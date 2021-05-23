شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان ضابط مرور القاهرة من مسجد العليمي بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشيع بعد ظهر اليوم من مسجد العليمي بطوخ ومنه إلى مقابر ال حشيش بالشموت ببنها جثمان الشهيد الرائد حسن سليمان، من قوة مباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة، والذى توفي أثناء خدمته وتأدية عمله، في شارع 26 يوليو.

كان الضابط في خدمته بشارع 26 يوليو، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء تأدية عمله، متأثرا بسقوط شباك خشبي عليه وتم نقله لمستشفى الهلال لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

والرائد حسن سليمان التحق بكلية الشرطة عام 1996 وتخرج فيها عام 2000، والتحق بعدة قطاعات في وزارة الداخلية، قبل أن يلتحق بمباحث مرور القاهرة حتى وفاته.