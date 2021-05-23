شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 167 ألف و325 طن قمح في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ الأحد، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالي يتم من خلال عدد 20 موقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ .

وأضاف في تصريحات له، الأحد، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية للقمح، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاستنا لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ حيث شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية

وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم في 20/4/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 23/5/2021 (167325 طن و284 كجم قمح).