"سفاح الجيزة" يطعن على حكمي إعدامه بتهمة قتل صديقه وسيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم دفاع قذافى فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، بطعنين أمام محكمة النقض في قضيتي اتهامه بقتل صديقه، وشقيقة زوجته نادين، على الحكمين الصادرين بحقه بالإعدام شنقًا في القضيتين.

وصادر بحق "سفاح الجيزة" 3 أحكام بالإعدام، طعن على اثنين منهما وبصدد الطعن على الحكم الثالث في قضية اتهامه بقتل فتاة في الإسكندرية.

ولا يزال يحاكم "قذافي فراج" في قضية رابعة بتهمة قتل زوجته فاطمة زكريا وأجلتها محكمة جنايات الجيزة لجلسة 23 سبتمبر المقبل، وقررت عرضه على مستشفى الأمراض النفسية بناء على طلب محاميه.

ويخول القانون للمتهم بتقديم طعن أمام المحكمة خلال 60 يومًا من صدور حكم محكمة الجنايات، وفي حال تأييده يصدق رئيس الجمهورية على الإعدام لتنفيذه.

وكانت النيابة العامة، أخطرت وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة ضحايا -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وذكرت "النيابة العامة" أنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربعة من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة ، وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة فى قتل اثنين من المجنى عليهم قبل دفنهم.