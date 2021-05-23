شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصرف وزارة المالية اعتبارًا من اليوم الأحد مرتبات شهر مايو للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة ويتم الصرف مقسم علي 5 أيام حسب مواعيد الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية فى مصر.

وقالت الوزارة في بيان سابق إنها ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل من هذه الوزارات والهيئات في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من يوم الأحد 23 مايو 2021.

وبحسب بيان سابق، قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر مايو 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

جدول صرف مرتبات شهر مايو

التاريخ

جهات صرف مرتبات شهر مايو 2021

الأحد

23-5-2021

وزارات الصحة - التضامن الاجتماعي - التموين - النقل - الاتصالات - القوى العاملة - الإنتاج الحربي - الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - قطاع الأعمال العام - شؤون مجلس النواب - الداخلية - الأوقاف - الثقافة - الآثار - الإسكان - التجارة والصناعة - الطيران المدني - البيئة - السياحة – والبترول.

وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - المجلس القومي لحقوق الإنسان - المجلس الأعلى للصحافة - الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني - الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي - الجهاز المركزي للمحاسبات - مجلس النواب.

وايضًا مديريات الشؤون الصحية - التضامن الاجتماعي - التموين والتجارة الداخلية - الطرق والنقل - القوى العاملة - الإسكان والمرافق فى المحافظات.

الإثنين

24-5-2021

وزارات التعليم العالي - التنمية المحلية - العدل - الكهرباء - التخطيط - الاستثمار - التعاون الدولي - بالإضافة إلى دواوين عموم المحافظات - مديريات التنظيم والإدارة - الجامعات بمختلف المحافظات.

وأيضًا يتم صرف مرتبات مايو للقضاء والنيابة العامة - هيئة النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة - مجلس الدولة - هيئة الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للرقابة المالية - المحكمة الدستورية العليا - دار الإفتاء المصرية - اللجنة العليا للانتخابات - معهد الخدمات المالية - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الثلاثاء

25-5-2021

وزارات التربية والتعليم - الزراعة واستصلاح الأراضي - الموارد المائية والري - الخارجية - الشباب والرياضة - المالية - إلى جانب مديريات التربية والتعليم - الزراعة - الطب البيطري - الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأيضا الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزراء - رئاسة الجمهورية - باقي الجهات التي لم تصرف رواتب العاملين بها يومي الأحد والإثنين.

الأربعاء

26-5-2021

الخميس

27-5-2021

الجهات الحكومية التى لم تتمكن من صرف مرتبات العاملين عن شهر مايو.

التاريخ جهات صرف مرتبات شهر مايو 2021 الأحد 23-5-2021 وزارات الصحة - التضامن الاجتماعي - التموين - النقل - الاتصالات - القوى العاملة - الإنتاج الحربي - الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - قطاع الأعمال العام - شؤون مجلس النواب - الداخلية - الأوقاف - الثقافة - الآثار - الإسكان - التجارة والصناعة - الطيران المدني - البيئة - السياحة – والبترول. وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - المجلس القومي لحقوق الإنسان - المجلس الأعلى للصحافة - الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني - الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي - الجهاز المركزي للمحاسبات - مجلس النواب. وايضًا مديريات الشؤون الصحية - التضامن الاجتماعي - التموين والتجارة الداخلية - الطرق والنقل - القوى العاملة - الإسكان والمرافق فى المحافظات. الإثنين 24-5-2021 وزارات التعليم العالي - التنمية المحلية - العدل - الكهرباء - التخطيط - الاستثمار - التعاون الدولي - بالإضافة إلى دواوين عموم المحافظات - مديريات التنظيم والإدارة - الجامعات بمختلف المحافظات. وأيضًا يتم صرف مرتبات مايو للقضاء والنيابة العامة - هيئة النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة - مجلس الدولة - هيئة الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للرقابة المالية - المحكمة الدستورية العليا - دار الإفتاء المصرية - اللجنة العليا للانتخابات - معهد الخدمات المالية - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. الثلاثاء 25-5-2021 وزارات التربية والتعليم - الزراعة واستصلاح الأراضي - الموارد المائية والري - الخارجية - الشباب والرياضة - المالية - إلى جانب مديريات التربية والتعليم - الزراعة - الطب البيطري - الشباب والرياضة بالمحافظات. وأيضا الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزراء - رئاسة الجمهورية - باقي الجهات التي لم تصرف رواتب العاملين بها يومي الأحد والإثنين. الأربعاء 26-5-2021 الخميس 27-5-2021 الجهات الحكومية التى لم تتمكن من صرف مرتبات العاملين عن شهر مايو.

وطالبت وزارة المالية الجهات الإدارية إبلاغ العاملين بكل جهة من الجهات الحكومية بمواعيد صرف المرتبات الحكومية، للمساهمة في تخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي، للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للصرف للعاملين في أي وقت اعتبارًا من وقت بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة ولا داعي للتزاحم على تلك ماكينات الصراف الآلي مراعاة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتقوم وزارة المالية بالسماح لموظفى الجهاز الإداري للدولة بالحصول على 30% من مرتباتهم مقدماً عبر بطاقة «ميزة» والتي أنجزت وزارة المالية 1.2 مليون بطاقة منها فى شهر أبريل الماضي، بالتعاون مع 9 بنوك والهيئة القومية للبريد، وتقوم بصرف ثُلث المرتب مقدماً لمدة 6 شهور دون رسوم إضافية عند رد المبلغ.

ويمكن استخدام البطاقة في عمليات الشراء من الإنترنت أو المتاجر دون إتاحة سحب المبلغ عبر ماكينات الصراف الآلي.