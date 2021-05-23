شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس فى مصر .. رياح وأمطار ببعض الأماكن وانخفاض الحرارة جنوبًا وارتفاعها شمالاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد على شمال مصر والقاهرة بينما تنخفض في الجنوب ويصل الإنخفاض إلى 4 درجات في الأقصر.

ترتفع الحرارة درجة واحدة بحسب تقرير الأرصاد عن حالة الطقس في مصر اليوم عن حالة الطقس أمس في القاهرة والإسكندرية.

أخبار الطقس في مصر اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون الطقس Weather اليوم حار نهارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون مائل للحرارة على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية.

ويصبح طقس الغد لطيف ليلاً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويصبح معتدل على جنوب سيناء.

تكون حالة البحر الأحمر مضطربة جدًا وارتفاع الموج يتراوح بين 3 إلى 4 أمتار والرياح شمالية غربية، والبحر المتوسط معتدل إرتافع الموج بين متر ونصف ومترين وربع والرياح شمالية غربية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة سقوط أمطار على مناطق من جنوب وشمال سيناء.

يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري.

يكون هناك نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال في شمال الصعيد.

تكون الرياح في مصر شمالية غربية على جميع أنحاء مصر سرعتها 20 عقدة على السواحل الشمالية و19 عقدة بشمال الصعيد و15 عقدة على القاهرة الكبري، و14 عقدة على جنوب الصعيد.

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درجات الحرارة المتوقعة في مصر

تصل درجة الحرارة في القاهرة اليوم إلى 31 درجة للعظمي بدلاً من 30 أمس، وتنحفض الصغري إلى 17 درجة بدلاً من 18 درجة أمس.

ترتفع درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم العظمي إلى 26 بدلاً من 25 أمس، والصغري 18 بدلاً من 19 أمس.

وتنخفض درجة الحرارة في أسوان إلى 36 درجة للعظمي بدلاً من 39 درجة أمس، والصغري 25 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في طنطا 30-17، شبين الكوم 31-17، دمنهور 28-17، السلوم 27-18، سيوة 30-17، بلطيم 27-18، مطروح 24-17درجة.

وتكون درجات الحرارة في بورسعيد 26-18، دمياط 26-18، الزقازيق 31-17، رفح 26-18، العريش27-18، المنصورة 30-17، الإسماعيلية 32-17، السويس 31-18، شرم الشيخ 33-25، الغردقة 32-24.

وتكون درجات الحرارة في جنوب مصر كما يلي: أسوان وإدفو 36-25، الفيوم وبني سويف والمنيا 31-20، قنا 34-23، أسيوط 32-21، سوهاج 32-23، الأقصر 35-24، أبوسمبل 34-24، والوادي الجديد 33-22 درجة.