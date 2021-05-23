شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة 1105 أنشطة تجارية وصناعية للتملك الأجنبى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوة العاملة المصرية، عن تحديد دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لنحو 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها لحق تملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين واعتباريين بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأي نسبة لممارسة هذه الأنشطة على مستوى إمارة أبوظبي.

وجاء ذلك في قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي وذلك استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن، وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.

وينشر ”الخليج 365” فى هذا التقرير، قائمة الـ 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة، تم إتاحة حق التملك الأجنبى بها فى أبو ظبى، وهى: