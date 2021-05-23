الحُكم على "أبوحمزة" بتهمة الانضمام لتنظيم داعش اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطره، اليوم الأحد، الحكم على المتهم أيمن عبدالعظيم وشهرته "أبوحمزة أسد الله" في القضية رقم 347 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة.

ونسبت النيابة للمتهم أنه في غضون الفترة من 2010 حتى 7 يوليو 2019 بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، روج بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية؛ بأن روج عبر حسابه الخاص المسمى "أبو حمزة أسد الله" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية الداعية الاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحين، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت له استخدم موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالاتهام السابق والتحقيقات.