شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المصطافين إلى الشواطئ بعد عام من الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الأجهزة التنفيذية فتح الشواطئ العامة فى المحافظات أمام روادها، أمس، فى ظل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، تمثلت فى تقدير مسافة 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين وغيرها.

ففى الإسكندرية، أجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، جولة ميدانية على الشواطئ المجانية، كما زار أول شاطئ مجانى كامل تديره المحافظة فى المندرة، للتعرف على آراء المواطنين فى التجربة ذاتها.

وشدد على ارتداء عمال الشواطئ الكمامات، وتوافر أجهزة لقياس الحرارة على البوابات، وتوافر عمال الإنقاذ والغطاسين على الشواطئ، ووجود مسافات بينية 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى، ووجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية.

وفى بادرة أولى، قررت المحافظة تنفيذ الإجراءات الاحترازية إلكترونيًا، من خلال نشر فيديو توضيحى على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لتوضيح حالة الشاطئ ونسبة الإشغال والزحام والبدائل المتاحة.

إلى ذلك، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اجتماعًا، أمس، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، مع وفد الخبراء الصينيين لشركة «سينوفاك»، تمهيدًا لبدء إنتاج لقاح فيروس كورونا بمصر، وذلك بعد وصول أول دفعة من المواد الخام لتصنيع اللقاحات، فى إطار خطة الدولة للتصدى لفيروس كورونا.

وبشأن تطورات فيروس كورونا عالميًا، قال مدير عام مركز «فيكتور» العلمى الحكومى للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية فى روسيا، رينات ماكسوتوف، إن مؤسسته وصلت، إبريل الماضى، إلى إنتاج مليون جرعة من لقاح «أبى فاك» شهريًا، والمؤسسة مستمرة فى زيادة حجم إنتاج اللقاح.

وفى الولايات المتحدة، أعلن حاكم أوهايو، مايك ديواين، أن 5 بالغين ممن يتلقون اللقاح سيربحون مليون دولار لكل منهم، فى يانصيب أطلقته الولاية تحت شعار تلقيح مليون شخص.

كما أعلن أندرو كومو، حاكم نيويورك، عن برنامج يقدم بطاقات يانصيب فورى للأشخاص بعمر 18 عامًا وما فوق، ممن يتلقون اللقاح.

فيما أعلنت شركات الطيران بدء تطبيق عدة شروط جديدة للمسافرين إلى إيطاليا، تضمنت ضرورة تقديم وثيقة PCR سلبية صادرة خلال 72 ساعة قبل الدخول لإيطاليا، واستمرار تطبيق الالتزام بالحجر المنزلى لمدة 10 أيام من تاريخ الدخول، وإجراء الاختبار الجزئى بعد انتهاء فترة الحجر، واعتبارًا من الغد، سيكون إلزاميًّا على كل العائدين إلى إيطاليا ملء النموذج الخاص بتحديد موقع الركاب رقميًّا.