شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق مصرى - قبرصى لتحقيق أهداف «شرق المتوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت قضايا الغاز بإقليم المتوسط والأوضاع فى الأراضى المحتلة، طاولة مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستو دوليديس.

وشدد السيسى على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة والآخذة فى التنامى بين مصر وقبرص فى جميع المجالات، فضلًا عن الارتقاء بالتعاون القائم فى إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم فى منطقة شرق «المتوسط»، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة فى المنطقة.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق «المتوسط» يمثل إحدى أهم الأدوات فى هذا الإطار، والذى من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة فى مجال الطاقة والغاز. كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية فى ظل الأحداث الأخيرة، وأكد الرئيس أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى.

إلى ذلك، استقبل الرئيس السيسى، رئيس مجلس إدارة DMG MORI الألمانية، كرستيان ثونز، لبحث التعاون بين «الشركة الألمانية» و«العربية للتصنيع» لإنشاء مصنع رقمى لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التى تُستخدم فى الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بمجالاته المتنوعة. وشدد الرئيس على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر على نحو يلبى طموح مصر غير المحدود فى التطور الصناعى.