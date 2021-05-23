شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد القبول برياض الأطفال فى المدارس الرسمية للغات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات" التجريبيات سابقا"، للعام الدراسى المقبل 2021، 2022، موضحة أن سن الطفل يتم احتسابه اعتبارا من 1 أكتوبر 2021، ويكون الحد الأدنى لسن القبول 4 سنوات ويتم التنسيق لاختيار الطلاب المتقدمين إلكترونيا من الأكبر سنا ثم الأصغر حسب قواعد السن.

وأوضحت الوزارة، أن التقديم للمدارس الرسمية للغات، تكون الأولوية فى القبول للأطفال الأكثر سناً مع الحرص على قبول كل من وصل سن 5 سنوات فأكثر حرصا على التحاقه بالمدارس التجريبية وعدم ضياع الفرصة عليه فى حالة بقائه للعام الدراسى بعد المقبل, مع عدم قبول أطفال في سن الالزام بفصول رياض الأطفال وإنما يلتحقوا بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية.

وأشارت الوزارة، إلى أن تنسيق القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، يتم من خلال المديريات التعليمية والإدارات، موضحة أن التقديم لرياض الأطفال يتم من خلال أكثر من تنسيق كل تنسيق له سن معين للقبول حسب الكثافات المتاحة من القاعات داخل المدارس.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط، كما يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية خلال الفترة المحددة فقط للتقديم، ويتم الإعلان لأولياء الأمور عن نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.

جدير بالذكر، أن الوزارة قررت فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل لمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بداية من 1 يونيو 2021.