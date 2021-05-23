شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة لـ«حماطة» أغنى مناطق البحر الأحمر بالأسماك النادرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«حماطة»، إحدى أشهر مناطق مرسى علم فى البحر الأحمر، تجذب المئات من هواة وعشاق صيد الأسماك من مختلف الأعمار والمحافظات فى هذه الفترة من العام.

وتُعد ضمن أغنى مناطق البحر الأحمر بالأسماك من الأحجام والأنواع، فضلًا عن كونها الأجمل على الإطلاق لعشاق الغوص لاحتوائها على شعاب مرجانية خلابة ونادرة.

وتتراوح مدة رحلة الصيد بين ليلة واحدة وأسبوع كامل، وتبلغ التكلفة حسب المدة وعدد المشاركين وإمكانيات مركب الصيد وتجهيزاته، وتتراوح بين 2 و7 آلاف جنيه، حسب المدة.

استعدادات رحلات الصيد إلى «حماطة» تبدأ بتجهيز عدة الصيد والاتفاق على استئجار مركب وشراء الطعوم، ويتولى صاحب اللنش الحصول على تصاريح الرحلة مع تسليم بيانات المشاركين، وتبدأ الرحلة من الانطلاق من «مارينا حماطة» لعدة مواقع للصيد، وتتم الاستعانة بعدد من صناديق حفظ الأسماك حتى لا تتلف أو تتعفن، وفى نهاية الرحلة يتم تقسيم حصيلة الأسماك على المشاركين.

عماد محمود، أحد هواة الصيد بحماطة، يعتبر موسم الصيد الذى توجد فيه أسراب من الأسماك المتنوعة والنادرة- من مايو حتى أغسطس- من أهم مواسم الصيد، إذ تأتى الأسماك فى أسراب مهاجرة من الجنوب.

على جبران، قائد مركب صيد، قال إن «حماطة» من أهم المواقع التى بها وفرة فى الأسماك، ومن أشهر أنواع الأسماك «الناجل- الشعور- فنوس- الدراق- البهارة- فارس- ريفة- مرجان- الصرع»، ومن الأسماك الخطرة «البومة- الجنخ- الحية»، وتكثر الأسماك وتتنوع فى يونيو ويوليو.

عماد مبارك، من مشاهير الصيد فى «حماطة»، أوضح أن الصيد يحتاج إلى صبر ودقة كبيرة على اعتبار أنه رزق، وهناك من الأسماك ما يجب الحذر من شوكتها عند اصطيادها، مشيرًا إلى أن الرحلة إلى المنطقة تُعد من أجمل الرحلات البحرية فى البحر الأحمر. ونصح كل مَن يستطيع زيارة «حماطة» بأن يحرص على معرفة مواسم الصيد فيها.