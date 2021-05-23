شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ ١٤ محورًا على النيل بتكلفة ١٨٫٥ مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه محافظ قنا محور قوص على النيل بقنا استعدادًا لافتتاحه الرسمى خلال الفترة المقبلة مع 3 محاور أخرى على النيل وعدد من مشروعات الطرق والكبارى بالصعيد.

وأكد الوزير أن المحور تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبيًّا أمام حركة المرور تسهيلًا على المواطنين، مشيرًا إلى أن تكلفته الإجمالية تبلغ 1.522 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كيلومترًا وعرضه 21 مترًا، وسيساهم في ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوى والطريق الزراعى والطريق الصحراوى الغربى عابرًا نهر النيل شمال مدينة قوص بالإضافة إلى تنمية الحركة السياحية في الأقصر وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور لمصنع (السكر- الورق- مطاحن مصر العليا) بمدينة قوص وحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتقليل المدة الزمنية للوصول إلى مطار الأقصر، وكذلك إلغاء المعديات النيلية والحد من خطورة التنقل من جانبى النيل، وسيساهم المحور أيضًا في التنمية والاستثمار في مشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بمدينتى قوص ونقادة والمنطقة الصناعية بمدينة قفط والمساهمة في استصلاح الأراضى الزراعية شرق وغرب المحور.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحاور النيل في صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء 14 محورًا بتكلفة 18.5 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من إنشاء 7 محاور بتكلفة 7.1 مليار جنيه وهى (طما- جرجا- بنى مزار) بالإضافة إلى (عدلى منصور- سمالوط- قوص- كلابشة) التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وجار تنفيذ 7 محاور بتكلفة 11.4 مليار جنيه وهى (ديروط- دراو- بديل خزان أسوان الفشن- أبوتيج- شمال الأقصر- منفلوط ).

كما تابع الوزير أعمال تنفيذ ازدواج بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى قنا/ الأقصر بطول 108 كيلومترات والذى تبلغ تكلفته 800 مليون جنيه ويمتد من الأقصر/ طيبة/ قوص/ قفط/ قنا ويتم تنفيذ كل الأعمال باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR وCIR، حيث تفقد الوزير خلال جولته قطاعات المشروع المختلفة مؤكدًا ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة.