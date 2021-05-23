شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تنفيذ محطة توليد الكهرباء فى تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروع محطة توليد كهرباء جوليوس نيريرى بدولة تنزانيا، وإن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للوقوف على مدى تقدم المشروع.

وأضاف فى اجتماع مع مسؤولى المشروع، بحضور السفير المصرى بتنزانيا، محمد جابر أبوالوفا، ومحمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسؤولى التحالف المصرى المُنفذ للمشروع «شركتى المقاولون العرب، والسويدى إلكتريك»، أمس- أن هناك لجنة مشكلة بقرار وزارى، وتكليفًا من الرئيس السيسى، لمتابعة المشروع، وأنها تقدم تقريرًا شهريًّا عن الموقف التنفيذى.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح عن الموقف التنفيذى للمشروع، وانتهاء المرحلة الأولى من تحويل مجرى النهر، وتم عرض فيديو يوضح الموقف التنفيذى، كما تم استعراض كميات الحفر التى تمت، ونسب تنفيذ الخرسانة المسلحة، والطرق، وموقف تصنيع المهمات، إضافة إلى استعراض أعداد العمالة المصرية والتنزانية وغيرهما بالمشروع.

وعقد «الجزار» اجتماعًا مع وزير الطاقة التنزانى، الدكتور ميدارد كاليمانى، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، إذ أشاد «كاليمانى»، بالجهد المبذول من التحالف المصرى المُنفذ للمشروع، والتعاون المقدم من الحكومة المصرية، ودعمها الكامل لتنفيذ هذا المشروع القومى للشعب التنزانى، مطالبًا بتكثيف المتابعة من كبار المسؤولين، والالتزام بالتوقيتات الزمنية للمشروع.