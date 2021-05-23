شكرا لقرائتكم خبر عن وصول القوات المصرية المشاركة فى تدريب «حُماة النيل» بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى السودان للمشاركة في التدريب المشترك «حُماة النيل»، الذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة للبلدين، والذى يأتى استمرارًا لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل- 1، ونسور النيل- 2).

ورحب اللواء ركن مالك الطيب، مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية، بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة، مؤكدًا أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين.