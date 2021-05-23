شكرا لقرائتكم خبر عن الشواطئ تستقبل روادها وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الأجهزة التنفيذية فتح الشواطئ العامة فى المحافظات أمام روادها، أمس، فى ظل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، تمثلت فى تقدير مسافة 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى وكواشف حرارية لفحص المواطنين وغيرها.

ففى الإسكندرية، بدأت الشواطئ المجانية، والبالغ عددها 66 شاطئًا، والخاضعة لإشراف ومتابعة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استقبال روادها، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، جولة ميدانية على الشواطئ فى الساعات الأولى من الصباح، وحرص على الاستماع للمرتادين للتعرف على مستوى الخدمة المقدمة وتلقى أى شكاوى والعمل على حلها، كما زار أول شاطئ مجانى كامل تديره المحافظة فى المندرة، والتعرف على آراء المواطنين فى التجربة ذاتها، خاصة أنه كان تلبية لوعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأن يكون لمواطنى الإسكندرية شاطئ مجانى. وشدد على ارتداء عمال الشواطئ الكمامات، وتوافر أجهزة لقياس الحرارة على البوابات، وتوافر عمال الإنقاذ والغطاسين على الشواطئ، ووجود مسافات بينية 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى، ووجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية، والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

وفى بادرة أولى، قررت محافظة الإسكندرية تنفيذ الإجراءات الاحترازية إلكترونيًا، من خلال نشر فيديو توضيحى على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لتوضيح حالة الشاطئ ونسبة الإشغال والزحام والبدائل المتاحة فى حال أن يكون الشاطئ وصل للحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية، باعتبارها تجربة سباقة ورائدة تقوم بها المحافظة وتنفذها الإدارة المركزية على موقعها: www.catr.gov.eg.

وفى البحيرة، توافد عدد من المواطنين على شواطئ إدكو ورشيد فى المحافظة للاستمتاع بالجو.

وفتحت محافظتا البحر الأحمر وشمال سيناء الشواطئ والمتنرهات أمام المواطنين.