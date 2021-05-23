شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم وزارة الصحة ينفى وفاة سمير غانم بمرض الفطر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، وفاة الفنان سمير غانم بمرض الفطر الأسود.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، :«أن سبب الوفاة الثابت في التقارير الطبية بأنه مشاكل في الكلى ولا يوجد سبب مجهول بمرض الفطر الأسود».

وكان شقيق الفنان الراحل سمير غانم، قال في تصريحات الجمعة، إن شقيقه أصيب بالفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس «كورونا» المستجد.

وقال شقيق الفنان الراحل، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، إن شقيقه كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض كورونا (كوفيد-19)، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي.

وأوضح أنه أصيب بكورونا أيضا، لكنه شفي منه، بينما شقيقه لم ينج منه، على الرغم من تعاطي كليهما نفس أدوية العلاج.

وأضاف أن شقيقه أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، ولفت إلى أنه «من أسوأ الأمور التي يتعرض لها أي إنسان».

وواصل أن شقيقه كان في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كانوا يزورونه في غرفته.