شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الصيام فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الصوم فى الكنيسة الأرثوذكسية الامتناع عن الطعام فترة معينة، كما يتناول الصائم بعدها العديد من الأطعمة الخالية من الدسم الحيوانى.

ويؤكد الكتاب المقدس أن فترة الانقطاع جزء أساسى من الصوم، وكذلك يشتمل على كل أصناف التقشف والنسك وقمع الأهواء والشهوات الجسدية.



وخلال السطور التالية نوضح أبرز طقوس الصيام في الكنيسة الأرثوذكسية:



1 - صوم الأربعين المقدسة وأسبوع الآلام (الصوم الكبير): وهى الأربعين يوماً التى صامها المسيح.

2 - صوم يومي الأربعاء والجمعة: يوم الأربعاء تذكاراً للتآمر على المسيح، وصوم يوم الجمعة تذكاراً لصلبه.

3 - صوم الرسل: وهو أقدم الأصوام إذ صامه رسل المسيح أنفسهم.

4 - صوم الميلاد المجيد: ومدته 43 يوماً، يبدأ من 16 هاتور (25 نوفمبر)، وينتهي بعيد الميلاد في 29 كيهك (7 يناير).

5 - صوم نينوى أو صوم يونان: ومدته 3 أيام فقط، ويصام تذكاراً لتوبة أهل نينوى، وهو يبدأ قبل الصوم الكبير بأسبوعين.

6 - صوم السيدة العذراء مريم: ومدته 15 يوماً، تنتهي بعيد صعود جسد العذراء في 16 مسرى.

7 - برمون الميلاد وبرمون الغطاس: والبرمون هو اليوم السابق للعيد، وكان يُصام فى الماضى بشكل انقطاعى طوال اليوم.