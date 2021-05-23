شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تلتقى وفد الخبراء الصينيين لبدء تصنيع لقاح «سينوفاك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اجتماعًا، أمس، بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، مع وفد الخبراء الصينيين لشركة «سينوفاك»، تمهيدًا لبدء إنتاج لقاح فيروس كورونا بمصر، وذلك بعد وصول أول دفعة من المواد الخام لتصنيع اللقاحات، فى إطار خطة الدولة للتصدى لفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة إن وفد الخبراء الصينيين الذى وصل مصر سيستمر فى عمله لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع لحين الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح «سينوفاك» والتى تقدر بـ2 مليون جرعة، موضحة أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة مراحل بداية من إجراء اختبارات تحليل المواد الخام فى معامل هيئة الدواء، ثم مراحل التعبئة، والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما ستخضع الجرعات للتحليل فى معامل هيئة الدواء للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها فور الانتهاء من التصنيع.

وعقب إعلان شقيق الفنان الراحل سمير غانم أن شقيقه أصيب بمرض «الفطر الأسود» فى عينيه عقب مرضه بـ«كورونا»، ترددت أنباء عبر صفحات التواصل الاجتماعى أن سبب وفاة الفنان الكبير إصابته بالفطر الأسود الذى انتشر مؤخرًا فى الهند، فيما نفى مسؤول بوزارة الصحة انتشار سلالة الفطر الأسود فى مصر بين مصابى كورونا.

ومن جانبه، دعا محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، وزارة الصحة بإصدار بيان يوضح حقيقة الأمر الذى وصفه بالمرعب بشأن وصول السلالة الهندية إلى مصر من عدمه.

ورفض الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة، الحديث بشكل مُفصل عن وفاة الفنان الراحل سمير غانم، معتبرها نوعًا من الخصوصية لا ينبغى الخوض فيها احترامًا لمشاعر أسرته ومحبيه، وأيضا احترامًا لقدسية وحُرمة الموت.

وقال «عبدالفتاح» لـ«المصرى اليوم»: «وزارة الصحة لم تسجل حتى الآن أى حالة إصابة بالفطر الأسود فى مصر بالنسبة لمرضى كورونا، وإنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار سلالة الفطر الأسود فى مصر بين مصابى كورونا»، لافتًا إلى أن هذا الفطر ضعيف وليس مميتًا أو قاتلًا ويوجد فى التربة والأسمدة والمواد العضوية المتحللة ولا يصل للإنسان إلا من خلال مرطبات الأكسجين والبيئة غير النظيفة، كما أنه لا يسبب أى مضاعفات لأصحاب المناعة العادية، لكنه يؤثر فقط فى الأفراد أو المرضى من أصحاب المناعة الضعيفة.

وفى سياق متصل، نفت وزارة الصحة دخول أى سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحورة، مشيرة إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بانتشار سلالة الفطر الأسود فى مصر بين عدد من المصابين بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت عددًا من الإجراءات فى المطارات والموانئ من خلال فرق الطب الوقائى وترصد الأوبئة، ومن بينها تحليل الحمض النووى، خاصة من القادمين من الدول التى تنتشر بها السلالات المتحورة ومن بينها الهند.

وأكدت أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تعقد اجتماعاتها بشكل دورى بالإضافة إلى غرف العمليات الدورية لمتابعة كل المستجدات الخاصة بالفيروس، سواء من حيث تطوير بروتوكولات العلاج أو التعامل مع الأوبئة، مشددة على أنه فى حال دخول أى من السلالات المتحورة سيتم الإعلان عنها.

ومرض «فطار الغشاء المخاطى» (الفطر الأسود) دفع إلى زيادة الخطر فى الهند، إثر أزمة فيروس كورونا الأخيرة التى واجهتها، إذ إنه انتشر بشكل كبير فى البلاد، حيث إن «الفطر الأسود» ينتج عن العفن الموجود فى البيئات الرطبة، مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسى، وهو غير مُعدٍ ولا ينتقل من شخص لآخر، بحسب ما أكدته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.