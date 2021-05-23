شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث إنشاء مصنع رقمي لإنتاج ماكينات الخراطة بتكنولوجيا ألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس مجلس إدارة.DMG. MORI الألمانية، كرستيان ثونز، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ماريان ملاك، مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، لبحث التعاون بين «الشركة الألمانية» و«العربية للتصنيع» لإنشاء مصنع رقمى لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التي تُستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بمجالاته المتنوعة.

وقد تم استعراض الموقف التنفيذى والتعاقدى بين الهيئة وشركة.DGM. MORI لإنشاء المصنع الذي يعد الأول من نوعه في مصر والقارة الإفريقية، ويهدف إلى إنتاج ماكينات الخراطة فائقة التطور CNC التي تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية.

وأشار الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة.DMG. MORI في مصر والثقة في خبرتها الألمانية العريقة، مشددًا على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر في إطار الشراكة بين الجانبين، حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محليًا، فضلًا عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية في قطاع الأعمال الأساسية، وذلك على نحو يلبى طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعى والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليًا ومستقبليًا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية: «نسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية في هذا المجال نظرًا للإمكانات الكبيرة التي تزخر بها السوق المصرية حاليًا، والنمو الاقتصادى الذي تتمتع به مصر حاليًا، وعملية التنمية الشاملة التي تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية، خاصة مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصرى، وهى عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار مناخ استثمارى جاذب واقتصاد واعد، الأمر الذي يعزز من نجاح نشاط الشركة، ليس فقط داخل مصر، ولكن أيضًا بالنفاذ إلى القارة الإفريقية»، مشيرًا إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الاستراتيجى المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثمارى الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة.