شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر وقبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، نيكوس خريستودوليديس، وزير خارجية جمهورية قبرص، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير القبرصى لدى القاهرة.

وشدد السيسى على العلاقات الثنائية الاستراتيجية الراسخة والآخذة في التنامى بين مصر وقبرص في جميع المجالات، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً على الصعيد السياسى والعسكرى والتجارى والطاقة، فضلًا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق «المتوسط»، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة.

وأعرب «نيكوس» عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتى تمثل نموذجًا للتعاون البَنّاء بين دول «المتوسط»، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمى ودور محورى في المنطقة، مؤكدًا أن قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، فضلًا عن الاهتمام القبرصى المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، والتى تُعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسَّسى المنتظم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق «المتوسط»، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق «المتوسط» يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار، والذى من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.

كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية في ظل الأحداث الأخيرة، حيث عبر وزير الخارجية القبرصى عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة الرئيس، والتى أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، وفى هذا السياق أكد الرئيس أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى.

في سياق متصل، استقبل شكرى نظيره القبرصى، وتبادلا الرؤى حول كيفية دفع علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية المهمة للدولتين.

واستمع «نيكوس» لعرض «شكرى» حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكرى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، حيث أوضح «شكرى» أن مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء، وتعمل حاليًا على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، مؤكدًا، في الوقت ذاته، أن غياب أي أفق حقيقى لعملية السلام قد يؤدى إلى استمرار تجدد الصراع بين الطرفين، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب وقت.

واتفق الوزيران على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحى بين مصر وقبرص، وتطرقا إلى مجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما ليبيا وشرق «المتوسط»، حيث تم تبادل الرؤى في هذا الشأن، مع التأكيد على مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة.