شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 32 في حملة متابعة على المحال والمقاهي في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث المركز، حملة مكبرة مساء اليوم على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام.

وخلال الحملة تم المرور على شارع المستشفى الجديدة وشارع النزهة وموقف الأقاليم وأحمد عرابي وجسر السيالة.. أقامت عدد 10 محاضر إشغال طريق، وتنفيذ 18 إزالة إدارية، وتحرير 4 محاضر مضبوطات متنوعة، كما تم تطهير وتعقيم شارع جسر السيالة والنزهة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بإسنا .

وفي سياق متصل تم المرور على شوارع قرية الشغب للتأكد من التزام المحلات بقرار الغلق كما تم عمل حملة نظافة بالطريق الرئيسى ومدخل قرية الشغب ومحيط مدرسة ابو بكر الابتدائية.

وشارك في الحملة كلا من صباح منصور وعبدالرحيم عبدالدايم طايع نائبا رئيس مركز ومدينة اسنا ونقيب سيد عبدالحفيظ مركز شرطة اسنا وأحمد إبراهيم شرطة مرافق اسنا، وياسر عشاوى مدير شركة مياه الشرب بإسنا، وعزيزة آدم رئيس قرية الشغب، ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز، ومسئول رخص المحلات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء، للحد من انتشار فيروس كورونا.