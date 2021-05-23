شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تستمر فى مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد شركات المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى، كما تقوم المنافذ بصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات تموين شهر مايو الجارى.

على جانب آخر، تواصل الوزارة تفعيل خدمات جديدة على موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة منها إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض، وذلك بعد نجاح الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية هي استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.